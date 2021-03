Matoz kot zunanji sodelavec ZD Koper mimo vrste do cepiva

Kot poroča Dnevnik, so inšpektorji zdravstvenega inšpektorata večkrat obiskali Zdravstveni dom Koper in ugotovili kršitve nacionalne strategije cepljenja, zaradi česar je bila izdana upravna odločba, s katero je bilo zavezancu naloženo, naj cepljenje opravlja v skladu z nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19, za časnik pojasnjuje inšpektorica Andreja Mojškrc. "Cepili so posameznike, ki niso sodili v prvo skupino nacionalne strategije, v katero sodijo zdravstveni delavci in sodelavci, zaposleni in oskrbovanci v domovih starejših občanov, " opozarja inšpektorica.

Za Dnevnik so na Občini Koper glede preskakovanja cepilnih vrst piarovsko odgovorili, "da po zagotovilih vodstva Zdravstvenega doma Koper cepljenje izvajajo v skladu s sprejeto nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19." Na naša vprašanja, da očitno temu ni tako, saj so inšpekcijski nadzori pokazali nepravilnosti, pa še niso odgovorili.

Ta teden je bil cepljen tudi koprski župan Aleš Bržan , ki je po cepljenju na družbenem omrežju zapisal, "da smo z vsakim odmerkom cepiva smo bližje vrnitvi v stare dobre čase stiskov rok, objemov, odkritih obrazov in pogovorov ob dišeči kavi, ki jo prinese nasmejan natakar. Ste se že prijavili za cepljenje proti bolezni covid-19?". Njegova objava je sprožila precej nejevolje, saj so mnogi opomnili, da bi se z veseljem tudi sami cepili, pa nimajo prijateljev na pravih mestih.

Matoz, ki je za Dnevnik potrdil, da se je cepil v ZD Koper, ne spomni pa se točnega datuma, pravi, da ni šlo za kršitev, saj je sodelavec ZD Koper, ker njegova odvetniška firma zastopa zdravstveni dom v pravnih zadevah. Na naša vprašanja, kolikokrat je v zadnjem mesecu bil fizično v prostorih zdravstvenega doma, še ni odgovoril, prav tako nam na ta vprašanja ne želijo odgovoriti v ZD Koper, kjer je strokovna vodja Ljubica Kolunder Bizjak dejala le, da so že dali svoj odziv, v katerem so pojasnili, da so Matoza cepili v skupini zdravstveni delavci in sodelavci, "ker za ZD Koper opravlja odvetniške storitve in dnevno prihaja v prostore ZD Koper" . Po njenem mnenju nacionalne strategije v nobenem primeru ne kršijo, na vprašanje, kako pogosto je odvetnik Matoz v njihovih prostorih, pa je odgovorila, da ne gre za zadevo javnega interesa in da drugih pojasnil javnosti pač ne bodo dajali.

Kot je uspel izvedeti Dnevnik , so pod trditvijo, da gre za zdravstvenega delavca in sodelavca, v ZD Koper med drugim cepili tudi prijatelja Igorja Hrvatina , direktorja ZD Koper - Francija Matoza . Hrvatin in Matoz se poznata še iz časov, ko je Matoz zastopal nekdanjega koprskega župana Popoviča. Prav tako sta sodelovala tudi v različnih poslih, med drugim v zasebnem bioplinarniškem podjemu v Prlekiji.

Katere so prednostne skupine za cepljenje:

1. zdravstveni delavci in sodelavci (vključuje vse zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in vse, ki sodelujejo v delovnem procesu zdravljenja in nege pacientov in prihajajo s pacienti v neposreden stik) ter zaposleni in oskrbovanci v DSO in SVZ;

2. osebe stare 70 let in več, posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost; zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki prihajajo v neposreden stik z otroki, učenci, dijaki in študenti, diplomati in drugi uslužbenci MZZ in drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU, tuji diplomatski predstavniki v RS, pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije na tuje, udeleženci Olimpijskih iger;

3. osebe, stare 60 let in več, kronični bolniki, stari od 18 do 64 let (ki ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih bolnikov);

4. poslanci DZ in državni svetniki DS (in del strokovnih služb), Vlada in zaposleni na ministrstvih, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje Vlade, Predsednik RS in Urad Predsednika republike, župani in direktorji občinskih uprav, Ustavno sodišče in zaposleni v sodstvu, ki izvajajo naloge, nujne za delovanje pravosodnega sistema, zaposleni v Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski;

5. zaposleni v sektorjih energetike, prometa, prehrane, farmacevtske industrije in farmacevtske veletrgovske dejavnosti, preskrbe s pitno vodo, financ, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov ter drugi zaposleni, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje države, zaposleni in prostovoljci v organizacijah in združenjih, ki nudijo neposredno pomoč kroničnim bolnikom, odvisnim od drog, in drugim ranljivim skupinam;

6. ostalo prebivalstvo po vrstnem redu prijav