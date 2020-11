'Oblast niti ne prikriva več, da izkorišča epidemijo za uveljavljanje partikularnih ciljev'

Čeprav ministrstvo pod vodstvom Simone Kustec ne namerava vztrajati pri izenačitvi vpisnih pogojev za dijake s poklicno maturo s tistimi, ki so opravili splošno, so se v sindikatu vzgoje in izobraževanja kritično odzvali na predlog. Čudi jih, da se je tako pomembna sistemska sprememba znašla v zakonu, ki je namenjen omilitvi negativnih učinkov epidemije. Zmotil pa jih je še en člen, ki po njihovem mnenju prav tako dokazuje, da se "oblasti ne zdi vredno niti prikrivati več, da neizprosno izkorišča epidemijo za uveljavljanje partikularnih ciljev".

Člen v predlogu šestega paketa protikoronskih ukrepov, ki izenačuje vpisne pogoje za dijake s poklicno in splošno maturo, še naprej dviguje prah, pa čeprav so z ministrstva za izobraževanje že včeraj sporočili, da pri njem ne bodo vztrajali.

"Zaskrbljeno se sprašujemo, kako je sploh možno, da se je tako pomembna sistemska sprememba znašla v interventnem zakonu, ki je namenjen nevtralizaciji negativnih učinkov epidemije?! Kako je možno, da se zahtevno strokovno vprašanje razmerij med poklicno in splošno maturo v povezavi z možnostmi vpisa brez vsake javne razprave, strokovno-analitične evalvacije in stališč deležnikov (ravnateljska in učiteljska združenja, dijaška in študentska organizacija, akademska stroka, univerze) znajde v interventnem zakonu? Ne sprašujemo se le, ali pri odločevalcih na MIZŠ še obstaja elementarna odgovornost, ampak tudi o samem obstoju kompetentnosti za sprejemanje zahtevnih sistemskih odločitev," so na vrsto vprašanj, ki ostajajo odprta, opozorili v sindikatu vzgoje in izobraževanja (SVIZ).

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec

Ministrico Simona Kustec ob tem pozivajo, naj se raje "osredotoči na pripravo zelo zahtevne izvedbe letošnje mature, kar še posebej velja za poklicno maturo, namesto da nepremišljeno lomasti po izobraževalnem sistemu". Sicer pa izenačevanje splošne in poklice mature ni edini člen, ki jih je zmotil. V naboru ukrepov se je namreč znašlo tudi podaljšanje akreditacije za delovanje visokošolskih zavodov. Odločitev, ki gre po poročanjuDnevnika na roke zasebni Novi univerzi, predlog pa naj bi se v šestem protikoronskem paketu znašel, po lobiranju predstavnikov omenjene institucije. Na Novi univerzi so sicer to že včeraj zanikali in zatrdili, da izpolnjujejo vse pogoje za akreditacijo. "Če gre pri rokohitrskem poskusu poseganja v koncept izobraževalne vertikale za ilustracijo gole nesposobnosti, pa je predlog za podaljšanje izpolnjevanja akreditacijskih pogojev za visokošolske zavode ilustracija ciničnega razumevanja smisla oblasti. Oblast je razumljena kot orodje za delanje uslug somišljenikom, prijateljem, sorodnikom, znancem, tistim, ki smo jim nekaj dolžni, tistim, od katerih imamo koristi, klientom," ukrep komentira SVIZ. "Obe predlagani spremembi oz. določbi v novem protikoronskem zakonu sta utemeljeni z za lase privlečenim sklicevanjem na izredne razmere, ki žali zdravo pamet, hkrati pa potrjuje, da se oblasti ne zdi vredno niti prikrivati več, da neizprosno izkorišča epidemijo za uveljavljanje partikularnih ciljev," so še dodali.

Vrstijo se ogorčeni odzivi na predlog, ki bi za dijake z opravljeno poklicno maturo odpravil dosedanje omejitve in jih povsem izenačal z dijaki z opravljeno splošno maturo.

Proti tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti Pozivom se je pridružila tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU). Menijo namreč, da je predlagani 55. člen interventnega zakona o izenačevanju pogojev za vpis "škodljiv, saj gre za diskriminacijo dijakov s splošno maturo in privilegiranje tistih s poklicno, ki imajo skromnejšo splošno izobrazbo". Predsednika vlade so zato z dopisom pozvali k umiku člena.