Maturanti se lahko do poldneva še prijavijo za cepljenje, kako pa bo potekalo samotestiranje?

Do poldneva je še čas za prijavo maturantov na cepljenje.

Da maturanti ne bi bili zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom še dodatno v stresu in bi se lahko v miru pripravljali na zrelostni izpit, jih je vlada v prenovljeni nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19 uvrstila med prednostne skupine. Na Ministrstvu RS za zdravje zainteresirane dijake vabijo, naj se najkasneje danes do 12. ure prijavijo na cepljenje. Prijava je po njihovem pojasnilu pomembna, ker je od tega odvisna pravočasna dobava cepiv na cepilna mesta. Cepljenje maturantov so sicer pristojni napovedali za petek.