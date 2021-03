'Gre za mlade odrasle, ki razumejo in prevzemajo odgovornost za svoja dejanja'

Šolska ministrica Simona Kustec je na novinarski konferenci glede vabil na sodišča mariborskim dijakom pojasnila, da je šolsko ministrstvo že pojasnilo, da je njihova pristojnost ta, da čim prej odprejo srednje šole, kar so zdaj storili, zbiranje ljudi v času epidemije pa je v pristojnosti drugega ministrstva. Osebno pa meni, da gre za mlade odrasle ljudi, za katere verjame, da razumejo in prevzemajo odgovornost za svoja dejanja, kar je prvi korak v svet odraslosti.

Kot so dodali, mladi s svojim družbenim angažiranjem in različnimi iniciativami močno pripomorejo k demokratičnem procesu ter oblikovanju prihodnosti. "Omejevanje in zatiranje mladih pri izražanju svojega mnenja glede kvalitete izobraževanja na daljavo je nedopustljivo. Dijaki so izkazali konstruktivno iniciativo po boljšem jutri, a je bil njihov glas, zaradi mačehovskega odnosa politike, utišan. Mladi smo nosilci razvoja in naš glas napredku ne sme biti utišan," so poudarili.

V Dijaški organizaciji Slovenije menijo (DOS), da je prejetje obdolžilnega predloga ter kazni, glede na okoliščine, popolnoma neutemeljeno. "DOS zastopa in varuje pravice dijakov, ki so v tem primeru bile kršene. Več kot očitno je, da so bili sankcionirani le tisti, ki so z uporabo demonstracijskih transparentov nazorno izkazovali nestrinjanje z aktualnimi ukrepi vlade o šolanju na daljavo," so sporočili.

Spomnimo.

Nekateri mladoletni mariborski dijaki, ki so v začetku februarja na protestih zahtevali vrnitev v šole, so prejeli vabila na sodišče zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih. Na mariborski policijski upravi so v ponedeljek pojasnili, da so policisti v zvezi s protestnim shodom, ki je potekal 9. februarja na Trgu svobode, petim osebam po pošti poslali plačilne naloge z globo 400 evrov, zoper štiri mladoletne osebe pa so podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče.

V iniciativi Zahtevamo šolo so dodali, da so policisti podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Mariboru, saj naj bi dijaki z zbiranjem ogrožali javno zdravje oseb v Sloveniji, čeprav so nosili zaščitne maske in ohranjali razdaljo. Podobni shodi dijakov so potekali tudi drugod po Sloveniji. Pozive pa so po podatkih iniciative zaenkrat prejeli le protestniki iz Maribora.

Dijaki iz iniciative so zato prepričani, da je šlo za ustrahovanje. Podobnega mnenja so tudi v SD, kjer so predsedniku vlade Janezu Janši ter podpredsednikoma Zdravku Počivalšku in Mateju Toninu poslali pismo, v katerem pozivajo k amnestiji dijakov. Tudi predsednik Borut Pahor je izrazil željo, da bi našli pravno podlago za ustavitev postopka, s čimer bi pokazali razumevanje za stisko mladih. Medtem pa so iz mariborskega zobozdravstvenega podjetja sporočili, da so dijakom pripravljeni plačati kazni.