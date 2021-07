Med dolenjskimi dijaki doslej potrdili 101 okužbo, med gorenjskimi 20

"Preliminarni rezultati analize vzorcev kažejo, da bi lahko šlo za delta različico novega koronavirusa. Dokončnih rezultatov še ni, " so dodali.

Epidemiološka služba NIJZ je do četrtka izvedla epidemiološko poizvedovanje pri vseh udeležencih tega maturantskega izleta, kar pomeni, da je epidemiološka služba vse udeležence poklicala, se z njimi pogovorila in jim dala nadaljnja navodila. Sicer pa epidemiološka preiskava udeležencev s potrjeno okužbo in njihovih stikov poteka sproti, ko je okužba potrjena.

Ob tem na NIJZ navajajo, da so pri opredelitvi visoko tveganega stika upoštevali izjeme prebolevnikov in cepljenih, za katere niso predlagali karantene na domu.

Epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je prepoznala 409 visoko tveganih stikov, ki so jih povzročili udeleženci maturantskega izleta iz Dolenjske. Za te visoko tvegane stike so predlagali karanteno na domu.

Med udeleženci maturantskega izleta iz Gorenjske, ki so prav tako letovali v letovišču Lloret de Mar, a so se vrnili v četrtek, 8. julija, pa je bilo do sobote potrjenih 20 okužb z novim koronavirusom.

Epidemiološka služba NIJZ je prepoznala 248 visoko tveganih stikov, ki so jih povzročili udeleženci tega maturantskega izleta. Za visoko tvegane stike so predlagali karanteno na domu.

Tudi med to skupino maturantov je epidemiološka služba dan po vrnitvi, ko je bila potrjena prva okužba, izvedla epidemiološko poizvedovanje, torej so jih epidemiologi poklicali, se z njimi pogovorili in jim dali navodila.

Sicer pa so se po neuradnih informacijah nekateri dijaki, ki so se udeležili maturantskega izleta, po njem odpravili na dopust, čeprav spadajo med visoko tvegane stike.

Pri nas sicer obstajata dva načina odrejanja karanten, in sicer epidemiologi NIJZ predlagajo odreditev karantene za opredeljene visoko tvegane stike z osebo, pri kateri je bila okužba potrjena. Drugi način pa je karantena, ki je v pristojnosti Policije na meji. Ta jo odredi tistim posameznikom, ki prihajajo iz držav s slabo epidemiološko sliko.