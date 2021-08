Med maturanti iz Grčije že 64 primerov, okužbe tudi med njihovimi stiki

Število okuženih z novim koronavirusom med maturanti, ki so se prejšnji teden vrnili z maturantskega izleta v Grčiji, se je z 42 povečalo na 64, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Udeležence izleta obravnavajo kot visokorizične kontakte, okužbe pa naj bi sicer potrdili tudi med tistimi, s katerimi so bili v stiku.

icon-expand Med maturanti je že 64 okuženih. FOTO: Shutterstock Kot so še sporočili z NIJZ, obravnava maturantov in njihovih kontaktov zaradi visokega števila novo potrjenih okužb s koronavirusom "poteka v najkrajšem možnem času po potrjeni okužbi glede na zmožnost kapacitet epidemiološke službe". Z maturantskega izleta na Krfu se je sicer 17. in 18. avgusta vrnilo 645 mladih, med katerimi so bili tudi spremljevalci. NIJZ je vse udeležence izleta, tudi spremljevalno osebje, opredelil kot visokorizične kontakte in jim prek elektronske pošte predlagal karanteno. Pred tem se je sicer po ponedeljkovih navedbah direktorja NIJZ Milana Kreka 28 dijakov že samoprijavilo. Na današnje vprašanje o tem, koliko dijakov je izpolnilo izjavo o seznanitvi s karanteno, pa so na NIJZ odgovorili, da s tem podatkom ne razpolagajo. Kot so še odgovorili na poizvedovanja o izvajanju karanten, so nadaljnji postopki glede izdajanja karantenskih odločb v pristojnosti ministrstva za zdravje, nadzor nad njihovim izvajanjem pa v pristojnosti zdravstvene inšpekcije. icon-expand