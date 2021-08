Med maturanti s Krfa že 97 okuženih, odkrili tudi devet sekundarnih okužb

Za udeležence maturantskega izleta na Krfu in njihove spremljevalce je epidemiološka služba NIJZ predlagala karanteno na domu in jim posredovala vsa ustrezna navodila.

Na koronavirus je skupaj tako pozitivnih že 97 maturantov, ki so dopustovali na grškem otoku Krf, od tega 88 iz prve skupine, ki se je v Slovenijo vrnila prejšnji teden, devet pa iz druge skupine, ki se je v Slovenijo vračala v zadnjih dneh, je povedal direktor NIJZ Milan Krek. Gre za podatke, ki jih je epidemiološka služba pridobila do danes zjutraj.

Do vključno 24. avgusta je bilo med 645 udeleženci (in spremljevalci) v prvi skupini potrjenih 88 primerov okužbe. Do navedenega datuma je bilo prepoznanih vsaj še devet sekundarnih okužb, ki so povezane z okuženimi udeleženci tega maturantskega izleta.

V drugi skupini je bilo 435 maturantov, do zdaj pa so potrdili devet primerov okužbe. Do danes zjutraj še ni bilo prepoznanih sekundarnih okužb, ki bi bile povezane z okuženimi udeleženci tega maturantskega izleta.

Vsi okuženi so že bili napoteni v izolacijo. Krek vse poziva, naj se navodil striktno držijo in naj okužbe ne širijo med ljudi. Vsi ostali so kot rizični stiki prejeli odločbo o karanteni.

Del maturantov druge skupine se je v Slovenijo sicer v torek zjutraj vračal z dvema avtobusoma, ki sta v državo poskušala vstopiti na mejnem prehodu Fernetiči na meji z Italijo, je povedal Krek. Po njegovih besedah so jih tam pričakali policisti, ki so preverili, ali vsi udeleženci izleta izpolnjujejo pogoj PCT. Pogoja naj ne bi izpolnjeval nihče.