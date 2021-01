Med odmerkoma cepiva Moderne je lahko do šest tednov razmaka

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije so s previdnostjo odobrili, da je lahko med prvim in drugim odmerkom cepiva proti covidu-19 ameriškega podjetja Moderna tudi do šest tednov razmaka. Podobno so potrdili tudi za cepivo ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha.

Strateška svetovalna skupina strokovnjakov za imunizacijo (Sage) je sporočila še, da trenutno ne podpirajo prioritetnega obravnavanja mednarodnih potnikov, ki so se cepili proti covidu-19. Glavni razlog za to je, da v svetu primanjkuje cepiva in zato to ne bi bilo pravično. Obenem pa še ni dovolj dokazov, da cepljeni ljudje ne morejo širiti okužbe. Cepivo Moderne FOTO: Shutterstock Strokovnjaki so prejšnji teden preučevali Modernino cepivo, ki deluje podobno kot Pfizerjevo in je učinkovito šele po drugem odmerku. Med obema odmerkoma mora miniti od tri do štiri tedne, vendar imajo številne države težave z dobavo in napovedujejo, da bodo povečale razmak, da bi lahko prvi odmerek prejelo več ljudi. Strokovnjaki so ocenili, da je najbolje upoštevati preverjeni interval 28 dni. Nato so sporočili, da je lahko pri Pfizerjevem cepivu razmak izjemoma 42 dni, enako velja za Modernino cepivo. Ob tem so posvarili, da trenutno dokazi še niso dovolj trdni in da odsvetujejo prepolovitev odmerkov. WHO je doslej za nujno uporabo odobril le Pfizerjevo cepivo, kmalu pa naj bi sledila še odobritev Moderninega cepiva.