Med okuženimi tudi poslanec Levice Primož Siter

Siter ne kaže nobenih simptomov, povezanih z boleznijo covid-19, in se počuti dobro, zato mu je bila odrejena samoizolacija, so sporočili iz poslanske skupine Levica.

"Poslanec prejšnji teden ni bil v stiku s poslanci in strokovnimi sodelavci v poslanski skupini, saj je bil odsoten in ga ni bilo v državnem zboru,"so še sporočili in dodali, da zato preostalim poslancem in strokovnim sodelavcem v poslanski skupina Levica ni bila odrejena karantena.