Med otroki po prebolelem večorganskem vnetnem sindromu šest ponovnih okužb

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) LJubljana so doslej zdravili 73 otrok, na mariborski pediatirji pa 10 otrok z večorganskim vnetnim sindomom. To je zaplet, ki se pojavi kot avtoimun odziv telesa po prebolelem covidu-19 in se kaže v vnetju notranjih organov. Tako so v Sloveniji skupaj zdravili 83 takšnih otrok.

Šest od teh otrok se je ponovno okužilo z novim koronavirusom, a do ponovnega zagona bolezni ni prišlo, je za 24ur.com pojasnil vodja službe za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo ljubljanske pediatrične klinike Tadej Avčin.

Otrokom po prebolelem sindromu se svetuje cepljenje proti covidu-19. "Cepljenje proti covidu-19 svetujemo med devet in 12 mesecev po prebolelem večorganskem vnetnem sindromu, odvisno od vrednosti zaščitnih protiteles," pravi Avčin. Doslej so bili cepljeni štirje takšni otroci, pri nobenem ni prišlo do zagona bolezni po cepljenju.