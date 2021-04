Med pandemijo se je pričakovana življenjska doba skrajšala

V primerjavi z letom 2019 se je lani pričakovana življenjska doba v večini članic Evropske unije skrajšala. Za Španijo po največjem upadu sledi Bolgarija, kjer se je pričakovana življenjska doba skrajšala za 1,5 leta, in sicer na 73,6 leta. Večje skrajšanje (1,4 leta) so zabeležili še v Litvi, Romuniji in na Poljskem.