Med polnoletnimi prebivalci Slovenije več kot pol milijona ni cepljenih oz. jih ni prebolelo covida-19

NIJZ je danes objavil podatke o tem, koliko oseb v Sloveniji je bilo do 8. decembra bodisi cepljenih proti covidu-19 ali so to bolezen preboleli. Po njihovih podatkih je v državi nekaj več kot 30 odstotkov polnoletnih, ki niso bili cepljeni ali niso prebolevniki. Med starejšimi od 50 let je takšnih 22 odstotkov.

Več kot 526.000 polnoletnih covida-19 ni prebolelo oz. se ni cepilo. V tej starostni skupini je več kot 83.000 prebolevnikov, cepljenih pa je bilo več kot 1.125.500 oseb, starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let je več kot 666.500 polno cepljenih, dobrih 21.500 jih je covid-19 prebolelo. Nezaščitenih tako ostaja dobrih 194.000 starejših od 50 let.

V občini Jezersko najnižji delež necepljenih ali neprebolevnikov med starejšimi od 50 let

Podatki po občinah kažejo, da je največji delež cepljenih in prebolevnikov med polnoletnimi v Kranjski Gori (79,4 odstotka), v Vipavi (78,6 odstotka), Idriji (77,4 odstotka), Šmartnem ob Paki (77,1 odstotka) in Trzinu (76,9 odstotka).

Med starejšimi od 50 let je najmanjši delež tistih, ki se niso cepili ali niso preboleli, v občini Jezersko. Tam je cepljenih oz. prebolevnikov 87,85 odstotka starejših od 50 let.