Med sevi novega koronavirusa pri nas prevladuje angleška različica

Od 1. januarja 2021 do 6. aprila 2021 so v nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano – NLZOH – skupaj s Kliničnim inštitutom za specialno laboratorijsko diagnostiko (KISLD) Pediatrične klinike ljubljanskega UKC s sekvenciranjem celotnih genomov analizirali 5175 vzorcev in ob tem zabeležili 46 različic virusa SARS-CoV-2 v Sloveniji.

Kot so sporočili iz NLZOH, so v zadnjem sekvenciranju, ki vključuje vzorce od 22. do 29. 3. 2021, pregledali 556 vzorcev. 411 vzorcev iz sheme vzorčenja 10 odstotkov pozitivnih vzorcev (shema A), 88 vzorcev, ki so bili pozitivni na presejalnem PCR-testu (vključenih najmanj 10 odstotkov pozitivnih vzorcev, shema B), 39 vzorcev po naročilu epidemiologov (shema C) ter 18 vzorcev bolnikov, ki se zdravijo na enoti intenzivne terapije (EIT, shema D).

Od 88 vzorcev, za katere je presejalni PCR-test nakazal, da gre za angleško različico, so to s sekvenciranjem potrdili v 87 vzorcih (98,9 odstotka).

Med 411 vzorci iz sheme A so v obdobju od 22. do 29. marca dokazalisedem različic virusa SARS-CoV-2. Prvo mesto je v zadnjem testiranem obdobju prevzela angleška različica, B.1.1.7 (56,0 odstotka), na drugem mestu je različica B.1.258.17 (40,4 odstotka).