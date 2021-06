Med simptomi delta seva prevladujeta glavobol in izcedek iz nosu

Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) pravi, da so klasični simptomi covida-19, na katere bi morali biti pozorni, kašelj, vročina ter izguba voha ali okusa. A profesor Spector pravi, da so na podlagi podatkov, ki jih je njegova ekipa zbrala od več tisoč ljudi, ti simptomi zdaj manj pogosti. Podatke so spremljali prek aplikacije, v katero so okuženi vpisovali svoje simptome, poroča BBC .

Podobno je tudi študija Imperial College London React v času, ko je na Otoku prevladovala še različica alfa, odkrila številne dodatne simptome covida-19. V njihovo študijo je bilo vključenih več kot milijon ljudi. Z okužbo so bili najpogosteje povezani mrzlica, izguba apetita, glavobol in bolečine v mišicah.

"Zdi se, da ta različica deluje nekoliko drugače," pravi Spector. "Ljudje morda mislijo, da imajo le spomladanski nahod, in se še vedno družijo s prijatelji, s tem pa lahko širijo virus." Po njegovem mnenju je to precej problematično, saj bodo mladi verjetno dobili le blažje simptome. Podobno je sicer veljalo tudi za druge različice virusa.

"Glavne simptome pri uporabnikih aplikacije spremljamo od začetka maja in ugotovili smo, da niso enaki kot prej," pravi Spector. Zdi se, da je sprememba povezana s širjenjem različice delta, ki se je prvič pojavila v Indiji in trenutno predstavlja 90 odstotkov okužb v Združenem kraljestvu. Čeprav je povišana telesna temperatura še vedno pogosta, pa izguba voha ni več med desetimi najpogostejšimi simptomi, je dodal Spector.

Glavobol, nahod in slabo počutje kot simptome navaja tudi NIJZ

Tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je zapisano, da lahko bolezen poteka na različne načine in da ima 80 odstotkov okuženih blag potek. "Lahko se pojavijo vročina, kašelj, bolečine v žrelu, nahod, slabo počutje, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, izguba voha in okusa ter prebavne težave," je zapisano. Že prej sta se ob okužbi z novim koronavirusom lahko pojavila glavobol in izcedek iz nosu, a so ob okužbi z delta različico virusa ti simptomi še pogostejši.

Novega koronavirusa od ostalih povzročiteljev akutnih okužb dihal, vključno s pljučnicami, ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in v drugih kužninah, je še zapisano na spletni strani NIJZ.