Med udeleženci organiziranega silvestrovanja v Beogradu 117 okuženih

Kot navajajo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je njihova epidemiološka služba v stiku s turistično agencijo, ki je organizirala potovanje. Po podatkih agencije se je organiziranega silvestrovanja v Beogradu udeležilo 559 ljudi. Vsi, pri katerih okužbe niso potrdili, pa so pristali v karanteni, saj so bili z okuženimi v visoko tveganem stiku. Sicer pa je epidemiološka preiskava še v teku.

Skupina je sicer potovala z znano slovensko turistično agencijo za mlade Mondial. Na agenciji pravijo, da so pogoj PCT so preverjali na poti v obe smeri. Dva necepljena in neprebolela potnika, ki ob vrnitvi nista želela opraviti testa, sta si prevoz domov uredila sama. Pri Mondialu so prve informacije o okužbah dobili po družbenih omrežjih. Vse udeležence silvestrovanja so zato pozvali, naj opravijo preventivni hitri test in se preventivno samoizolirajo.