Med vsemi pozitivnimi testi je že 82 odstotkov različice omikron

Petrovec pravi, da najbolj sveži podatki pravijo, da imamo med vsemi pozitivnimi testi 82 odstotkov različice omikron, 18 odstotkov pa različice delta. V kakšnem teden pa bi lahko torej omikron povsem izpodrinil delto, ocenjuje strokovnjak.

IJS sicer zaradi širjenja omikrona napoveduje tudi po 10.000 okužb dnevno. Bo mogoče testirati vse vzorce? "Kakšne bodo dejanske številke, je težko napovedati. Gotovo je omikron najbolj kužna različica, kar smo jih imeli doslej. Mislim, da bodo laboratoriji lahko testirali vse. Ali bomo lahko testirali vse v tako zelo kratkem času, kot zdaj, pa si ne bi upal zatrditi. Bo pa vedno naš fokus na tistih, ki so ali napoteni v bolnišnico ali so na zdravljenju v intenzivnih enotah. Če bi se uresničil najbolj črn scenarij, bomo pa morali takrat iskati nove rešitve."

Družba je lahko odprta predvsem po zaslugi testov. Kako zanesljivi so testi, ki se jih uporablja v šolah, podjetjih in drugod? "Vemo, da hitri testi niso povsem zanesljivi, največja pomanjkljivost je nekoliko slabša občutljivost. Človek je lahko bolan in test še ne bo pozitiven. Dodatno težavo predstavlja to, da je na tržišču zelo veliko različnih testov, ki jih je nemogoče oceniti, ne le pri nas, tudi v tujini. Imajo pa hitri testi pomembno vlogo, ker odstranijo marsikoga, ki je superprenašalec, iz kolektiva - in to je zelo pomembno."

Glede tega ali bi bilo brise morda bolje jemati iz žrela, pa Petrovec meni, da bi kvečjemu priporočal, da se vzame dvojni bris - torej iz nosu in iz žrela. "Nikakor pa se ne bi mogel strinjati, da se jemlje samo iz žrela."