Med zaposlenimi v zdravstvu 45 novih okužb, na pomoč prihajajo študentje

Tudi v Splošni bolnišnici Jesenice so ta teden potrdili nove okužbe med zaposlenimi. Tako je trenutno okuženih 31 zaposlenih, so pojasnili v bolnišnici, kjer pričakujejo, da se bodo zaposleni po 20. oktobru, ko bo minilo 14 dni od zadnjih znakov okužbe, začeli vračati na delo. Se pa bojijo novega izpada kadra v primeru zaprtja šol in vrtcev.

V Bolnišnici Topolšica pa so pojasnili, da so med zaposlenimi potrdili še eno okužbo z novim koronavirusom; gre pa za partnerja sodelavke, ki so ji okužbo potrdili v preteklih dneh. Zaposleni je bil - kljub prvemu negativnemu testu - umaknjen iz delovnega procesa; okužbo je nato potrdil šele drugi test. Skupno je tako v tej bolnišnici pet okuženih zaposlenih. Še šest zaposlenih je v karanteni, a se v prihodnjih dneh že vračajo v službo, je povedal direktor Bolnišnice Topolšica Jurij Šorli .

Zaradi nemotenega delovanje oddelka po nezgodni možganski poškodbi in zagotavljanja ustreznega kadra so zaprli oddelek. Odprli so ga sicer kot dodatni oddelek zaradi obvladovanja čakalnih dob na področju hospitalne obravnave pacientov z nevrološko problematiko. Drugi oddelki in službe v URI Soča pa delujejo nemoteno.

Oddelek je opredeljen kot siva cona. To pomeni, da je potrebno nošenje dodatne zaščitne opreme, terapije se izvajajo samo v sobah bolnikov, določene so stalne ekipe zaposlenih, odhodi pacientov čez vikende v domače okolje niso mogoči, obiski so do nadaljnjega odpovedani in na oddelek trenutno ne sprejemajo novih pacientov.

Med zaposlenimi in bolniki, ki so bili v stikih z okuženim, izvajajo testiranja. Rezultati testiranj bodo znani najpozneje v sredo.

Med drugim so okužbo potrdili pri zaposlenemu v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča. Kot so sporočili iz inštituta, je zaposleni z oddelka, kjer obravnavajo bolnike po nezgodni poškodbi možganov, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji. Gre za oddelek z zelo zahtevnimi pacienti, v večini po poškodbi glave. Na oddelku bo ostalo 11 pacientov, vsi so asimptomatski in se dobro počutijo.

V. d. direktorice direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je medtem na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 pregovorila o ukrepih, ki so jih pripravili na ministrstvu.

Izdali so odredbo, s katero se ukinja nekatere nenujne zdravstvene storitve v bolnišnicah. Del presoje, katere nenujne storitve bodo bolnišnice vseeno obdržale, bo na strani izvajalcev glede na to, koliko postelj, zmogljivosti bodo potrebovali za covid bolnike. Veljale bodo izjeme, ki se nanašajo na otroke in mladostnike in na primer na področje zgodnjega odkrivanja raka.

Naslednji ukrep se nanaša na vzpostavljanja sivih con, kjer so lahko pacienti, za katere še ni znano ali so okuženi, ter na obvezno organiziranje rdečih območij, kjer so nameščeni bolniki s potrjeno okužbo.

Tretja odredba govori o študentih medicine, specializantih in teh, ki opravljajo sekundariat, ki se bodo vključili v zdravstvene ekipe.

Dodatne kapacitete bolnišnic se prilagajajo po celotni državi, je še zatrdila Magajneva. Bolnišnice Topolšice pa se še ne vzpostavlja za sprejem covid bolnikov, saj odločitve, da bi postala specializirana samo za takšne bolnike, ni.

Zobozdravniki želijo, da zobozdravstvene ordinacije ostanejo odprte

Na napovedane ukrepe zdravstvenega ministrstva glede ukinjanja nekaterih nenujnih storitev so se sicer že odzvali zobozdravniki.

"Zdravniška zbornica Slovenije v imenu zobozdravnikov Slovenije sporoča, da si zapiranja zobozdravstvene dejavnosti ne želimo. Tak ukrep bi v izjemno neugoden položaj postavil vse paciente, ki so zdaj sredi zdravljenja in tudi tiste, ki bodo takšno zdravljenje potrebovali v času, ko bi bile naše ordinacije zaprte in ko bi bila možna le obravnava nujnih stanj," so uvodoma zapisali v sporočilu za javnost.

V tej smeri je Odbor za zobozdravstvo (OZB) v stiku z svetovalno skupni ministrstva za zdravje. "Podajamo konstruktivne predloge, ki bi omogočili ohranjanje delovanja ordinacij glede na trenutne epidemiološke razmere. To so predvsem opuščanje dolgih aerosolnih posegov, ki so najbolj kritični za prenos okužbe v zobozdravstveni ordinaciji," navajajo.

OZB je na korespondenčni seji, ki se je končala v ponedeljek, 5. oktobra, v zvezi s tem sprejel sklepe, ki so jih preko tedenskega Biltena zdravniške zbornice posredovali vsem zobozdravnikom in zobozdravnicam. OZB je vse delodajalce v zobozdravstveni dejavnosti pozval, da zagotovijo ustrezno osebno varovalno opremo in strogo upoštevanje protokolov vstopanja pacientov v zdravstveno ustanovo.

Prav tako so vse zobozdravnike znova pozvali k doslednemu nošenju osebne varovalne opreme in upoštevanju obstoječih varnostnih protokolov, ki so sicer predloženi že v Strokovnih priporočilih za obravnavo pacientov v zobozdravstvenih ordinacijah v času sproščanja ukrepov na področju zobozdravstva. Danes pa je OZB na vse zobozdravnike in zobozdravnice naslovil še poziv, v katerem posebej izpostavlja, da so vedno večji problem asimptomatske okužbe, zato naj bodo zobozdravniki še toliko bolj pozorni.

"V kolikor se bo svetovalna strokovna skupina oziroma vlada v določeni točki odločila za zapiranje celotnega zdravstva, bodo za zobozdravstvo najverjetneje veljali isti protokoli kot so veljali ob prvem valu epidemije. Če do tega pride, si želimo, da bi bili ti ukrepi časovno čim bolj omejeni," navajajo.

V luči vsega navedenega Slovence še enkrat pozivajo, da dosledno spoštujejo vse preventivne ukrepe. "Le tako lahko skupaj prispevamo k temu, da v zdravstvu zapiranje ne bo potrebno ali pa bo le to čim bolj kratko," še dodajajo.