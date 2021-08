Osem od desetih vprašanih ni zadovoljnih s komunikacijo vlade glede cepljenja

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kako zaskrbljeni so glede trenutnih razmer prebivalci Slovenije, kako gledajo na razmerje med svobodo in ukrepi ter kaj od življenja pričakujejo v prihodnje. Prav tako so želeli ugotoviti, kako zadovoljni so prebivalci Slovenije z delom vlade in organizacijo cepljenja.

"Po optimizmu v začetku poletja, ko je bilo (zelo) zaskrbljenih le približno 30 odstotkov vprašanih, v zadnjih dveh mesecih spet opažamo trend naraščanja deleža tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni za svoje življenje ali življenje svojih bližnjih, na drugi strani pa seveda upad tistih, ki (sploh) niso zaskrbljeni. Glede na epidemiološke podatke je pričakovati, da se bo ta trend nadaljeval tudi jeseni," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pri vprašanju "Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, in svojo osebno svobodo?" pri Mediani ugotavljajo, da delež tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni, začne upadati z naraščanjem števila primerov – in seveda obratno. "Glede na splošno nezadovoljstvo z ukrepi in delovanjem vlade bo v prihodnjih mesecih zanimivo videti, ali se bo ta trend nadaljeval ali pa bo nezadovoljstvo z ukrepi prevladalo nad zaskrbljenostjo prebivalcev za lastno zdravje in zdravje bližnjih," so zapisali v sporočilu za javnost.