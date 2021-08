Medicinsko sestro v Nemčiji sumijo, da je 'cepila' s fiziološko raztopino

Poziv, naj se za vsak slučaj cepijo še enkrat, je dobilo kar 8600 prebivalcev okrožja Friesland v Spodnji Saški. Zelo verjetno je namreč, da jim je medicinska sestra namesto pravega cepiva vbrizgala fiziološko raztopino, je pokazala policijska preiskava, ki še vedno poteka.

Fiziološka raztopina sama po sebi ni nevarna, večja težava je, da gre večinoma za starejše prebivalce, ki bi v primeru okužbe lahko resno zboleli. Cepili so se marca in aprila, oblasti pa jih zdaj pozivajo, naj to storijo znova. Morebiten dodaten odmerek v primeru, da so že dobili cepivo, jim ne bo škodil, jih ob tem mirijo.

Osumljenke niso imenovali. Kaj jo je gnalo v tako dejanje, prav tako ni znano, saj noče sodelovati s policijo in se brani z molkom. Je pa policijski preiskovalec Peter Beer na novinarski konferenci povedal, da je iz objav na njenih družbenih omrežjih mogoče sklepati, da je skeptična do cepljenja. Njen odvetnik trdi, da je cepivo zamenjala s fiziološko raztopino le enkrat, ko je želela prikriti, da je razbila ampulo, z njo pa je cepila šest ljudi in ne več tisoč, kot trdijo zdaj.

Primer je prevzel poseben oddelek za preiskovanje politično motiviranih zločinov.