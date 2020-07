Medtem ko se svet bori s pandemijo, Severna Koreja brez ene same okužbe

Pandemija koronavirusa ne pojenja. Število okužb po svetu je doseglo že skoraj 11 milijonov, umrlo pa je nekaj več kot 524.000 ljudi. Najhuje prizadeta država ostajajo ZDA z 128.643 smrtnimi žrtvami, sledita Brazilija in Velika Britanija. Največja južnoameriška država je že dosegla 1,5 milijona okužb, v zadnjem dnevu pa so potrdili 48.000 novih okužb.

Medtem ko se svet bori s pandemijo, se je severnokorejski voditelj Kim Džong Un pohvalil, da v Severni Koreji niso potrdili niti enega primera okužbe. Na četrtkovem srečanju svoje stranke je boj s koronavirusom označil za "sijajen uspeh", ki ne bi uspel brez uspešnega vodstva in ubogljivih prebivalcev, ki so upoštevali ukrepe, je poročala državna tiskovna agencija KCNA.

Ko se je virus prvič pojavil na Kitajskem, je Severna Koreja sprejela stroge ukrepe. Nemudoma so zaprli svoje meje in uvedli karanteno za stotine tujcev, ki so se takrat nahajali v Pjongjangu. Za svoje državljane so uvedli karanteno in zaprli šole. Več mesecev kasneje so slednje zdaj znova odprte, v veljavi pa je še vedno prepoved javnega zbiranja in obvezno nošenje mask.

Svetovna zdravstvena organizacija je poročala, da so v Severni Koreji do zdaj testirali le okoli 920 ljudi, vsi testi so bili negativni. A poznavalci razmer na Korejskem polotoku trdijo, da obstaja le malo možnosti, da Severna Koreja, soseda Kitajske, ne bi zabeležila niti enega primera okužbe.

Pretekli mesec je strokovnjak pri Združenih narodih opozoril, da prebivalstvo Severne Koreje strada zaradi strogih ukrepov oblasti, ki želi preprečiti vsak izbruh bolezni v tej državi.