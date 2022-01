Meh: Tak ukrep, kot je v šolstvu, bi bil več kot dobrodošel tudi v gospodarstvu

Ob visoko tveganem stiku se bodo morali nekateri zaposleni v kritični infrastrukturi, med njimi tudi učitelji, ves teden vsakodnevno testirati in uporabljati izključno masko FFP2. En teden vsakodnevnega testiranja po tveganem stiku čaka tudi učence, dijake in študente, ne glede na to, ali so bili cepljeni in kolikokrat. Ves šolski ali vrtčevski oddelek pa bo šel v karanteno šele takrat, ko bo v 14 dneh okuženih več kot 30 odstotkov otrok.