'Mehki ukrepi' Revoza: ukinili bodo nočno izmeno in odpustili 400 delavcev

Kot so pojasnili v Revozu, so"zaradi negotovih razmer na svetovnem avtomobilskem trgu, ki so posledica epidemije covida-19, in do zdaj zbranih informacij o upadu naročil na globalni ravni" sprejeli dokončno odločitev, da polovične nočne izmene v Revozu ne bodo zagnali. Revoz bo tako nadaljeval proizvodnjo v dveh izmenah, ki pa bosta delali v polnem obsegu.