Novogoriški policisti občasno nadzirajo spoštovanje odloka o vstopu v Slovenijo

Ne glede na to pa policijske patrulje na območju PU Nova Gorica na notranji meji z Italijo pri vstopu v Slovenijo na različnih lokacijah izvajajo občasno kontrolo spoštovanja omenjenega vladnega odloka na cestnih prehodih na notranji meji (tam, kjer je bila doslej kontrolna točka v Vrtojbi in tudi na ostalih prehodih ter drugih lokacijah) ter z občasnimi nadzori še naprej izvajajo ukrepe po odloku, napotitve v karanteno in izravnalne ukrepe. Ne glede na lokacijo in način vstopa, mora vsaka oseba izpolnjevati pogoje za vstop po tem odloku.

Mejna kontrola potnikov ob vstopu še vedno poteka na zunanji schengenski meji (torej meji z Republiko Hrvaško) na mejnih prehodih in na kontrolnih točkah na zračnih mejah (letališča Ljubljana, Maribor in Portorož ter morskih mejah Koper in Piran). S spremembo omenjenega vladnega odloka dne, 13. februarja letos, so bile ukinjene vse kontrolne točke na notranjih mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko.

Vladni odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 določa ukrepe na zunanji meji in na nekaterih kontrolnih točkah notranjih meja Republike Slovenije.

Tudi po 13. februarju glede vstopa v Slovenijo v praksi ni bistvene razlike pri pogojih vstopa za osebe, ki ne prihajajo iz držav, ki so na rdečem seznamu. Zanje velja, da v njih ni visokega tveganja za okužbo in lahko osebe, ki prihajajo iz teh držav ali administrativnih enot držav, vstopijo v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost covid-19. Osebe, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu, pa se napoti v karanteno, pojasnjujejo na PU Nova Gorica.

Zanje še vedno velja izjema – če predložijo negativni izvid testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Štejejo PCR-testi, ki so opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani NLZOH. Priznavajo se tudi hitri antigenski testi (HAGT), če so opravljeni v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja. Seznam je objavljen tukaj.

Prav tako so v 6. členu odloka (1. in 4. odstavek) navedene še nekatere druge izjeme od napotitve v karanteno.