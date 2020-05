Meje se odpirajo, prvi gostje tudi že v Ljubljani

Evropa se počasi odpira na kopenskih mejah in v zračnem prometu, od rahljanja teh ukrepov pa so seveda močno odvisni v turizmu. Naša prestolnica se sicer počasi turistično že prebuja. Prvi gosti so predvsem poslovneži, s katerimi pa ponudniki nastanitev trenutno ne dosegajo niti enega odstotka nočitev, ki so jih beležili lani v tem času. Letos bodo pogrešali predvsem Italijane, ki jih je običajno največ. S katerih koncev Evrope in sveta si bodo turisti v prihodnjih mesecih prišli ogledat Ljubljano in Slovenijo, pa je trenutno zaradi nenehnega spreminjanja razmer še nemogoče z gotovostjo napovedati, pravijo v Turizmu Ljubljana.

Glede na umiritev epidemije so sicer v primerjavi z mesecem nazaj že veliko bolj optimistični, pravi Stuškova: "Od prvotnih 70, 80 odstotkov upada, gledamo že proti 50, 60 odstotkom."

Skoraj povsem pa je od tujcev odvisna prestolnica. "Imamo 96 odstotkov tujih gostov, v normalnih razmerah seveda, štiri odstotke je domačih nočitev. Prve goste pravzaprav v Ljubljani že imamo, kajti beležimo že kakšnih 30 nočitev na dan. V primerjavi s 4000 lansko leto ob istem času vsako noč, je to seveda drastična razlika, ampak tudi tega smo izredno veseli ... Govorimo predvsem o poslovnih gostih," pa razlaga direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek .

"Iz naših izkušenj lahko povemo, da se je promet potnikov znatno povečal. Izhajamo, da se bo na praznični vikend (binkošti) okrepil promet. Trenutno je situacija na meji pri izhodu - mejni prehod Šentilj in na drugih mejnih prehodih - zelo mirna," je pojasnil Klaus Rexeis iz deželne policijske uprave avstrijske Štajerske.

Precej dokazovanja in z njim neizogibne gneče je še vedno tudi pri prečkanju meje z Avstrijo, ki je - vsaj uradno - pri odpiranju meje s Slovenijo zadržana zaradi njene hitre povezave z Italijo. "Delam v podjetju v Avstriji. Imaš potrdila, da delaš tam, da si zdrav, da upoštevaš vse ukrepe, ki so bili navedeni. Na naši slovenski meji je super, pogledajo, greš. Na avstrijski meji imamo pa pestro. Včasih po pol ure, včasih tudi celo uro čakamo na prehod," pa pravi Slovenka na kontrolni točki Šentilj.

Če lahko na Madžarsko in Hrvaško Slovenci od včeraj potujemo brez omejitev, pa velja na meji z Italijo še vedno strog nadzor.

Povpraševanja – zlasti v omenjenem poslovnem turizmu – je tudi za jesen že precej. A za začetek bodo morali vsi - poleg domačih gostov - računati predvsem na tiste iz bližnjih držav, ki bodo k nam pripotovali z avtomobilom.

"Nekje tam do radiusa 500 kilometrov, ob tem, da si pa izredno prizadevamo in nagovarjamo tako imenovane 'avio' goste," pove Novarličeva.

Na dolgi rok bodo denimo v Ljubljani pogrešali Italijane in Američane, ki so najbolj množični. "Bo pa zato več Nemcev, ki so bili tudi tradicionalno visoko, v manj toplih mesecih tudi gosti s Hrvaške, Srbije," navaja Stuškova.

A če recimo v priljubljenem hrvaškem Dubrovniku že mamijo s tudi do 30 odstotkov nižjimi cenami nočitev, v Sloveniji še naprej stavimo na kakovost - da bodo gosti prepoznali butičnost in avtentičnost naše države, njeno trajnostno naravnavost, bogato kulturo, naravo, vrhunsko kulinariko in varnost. Pri STO so sicer prepričani, da bodo pripravljeni plačati tudi več kot sicer.

Se pa - tako na zunanjem ministrstvu - želja po potovanjih prebuja tudi med Slovenci, ki se nanje že obračajo s številnimi vprašanji. "Svetujemo tudi, da pred vsakim potovanjem državljani in državljanke pogledajo spletne strani relevantnih resorjev v državi in se informirajo, kdaj, kam in ob katerih pogojih lahko gredo," razlaga Aleksander Geržina, uradni govorec Ministrstva RS za zunanje zadeve (MZZ).

Za 29 držav, med njimi tudi Slovenijo, s 15. junijem svoje meje brez omejitev in karanten odpira med Slovenci priljubljena Grčija. Pred dnevi pa so ukrepe za svoje državljane že sprostile tudi Češka, Slovaška in Madžarska.