Melbourne postavil rekord v zaprtju zaradi covida

Prebivalci avstralskega mesta Melbourne so na koncu z živci. Zaradi pandemije koronavirusa so skupno zaprti že 245 dni in tako bo vsaj še tri tedne. Omejitve naj bi začeli rahljati, ko bo precepljenost, starejših od 16 let, dosegla 70 odstotkov, a premier ne izključuje možnosti podaljšanja ukrepov.

Melbourne, glavno mesto zvezne države Victoria na vzhodni obali Avstralije, je v nedeljo zabeležilo skupno 245 dni 'omejenega' bivanja oziroma 'bivanja doma', je poročala televizijska hiša ABC. Melbourne je tako premagal prejšnjega rekorderja, ki je bilo mesto Buenos Aires. Argentinska prestolnica je od 20. marca lani do 11. novembra 2020 prestala 234-dnevno zaprtje, od 21. maja letos do 31. maja letos pa še kratkotrajno 10-dnevno zaporo. icon-expand Melbourne je 'prazen' že 245 dni. FOTO: AP Prebivalci mesta Melbourne trenutno prestajajo že šesto zaprtje od začetka pandemije koronavirusa, omejitve pa naj bi trajale še vsaj tri tedne. Po poročanju medijev, so prebivalci že na koncu z živci. Prejšnji mesec so protestniki v znak nestrinjanja z obveznim cepljenjem proti covidu-19 v gradbenem sektorju nekaj dni zapored zasedli ulice. Število novih primerov v zvezni državi Victoria je sicer šele pred kratkim prehitelo sosednji Novi Južni Wales, kjer se je število primerov začelo zmanjševati. Bo pa po napovedih Victoria 26. oktobra dosegla 70-odstotno precepljenost ljudi, starejših od 16 let, kar naj bi po državnem semaforju sprostilo omejitve, preden se bodo slednje še dodatno znižale, ko bo precepljenost dosegla 80 odstotkov. Toda državni premier Daniel Andrews je dejal, da ne izključuje spremembe načrta in podaljšanja omejitev, če bo to potrebno. Avstralija, ki ima 25 milijonov prebivalcev, si je dolgo prizadevala izkoreniniti virus s strategijo 'zero-covid' oziroma nič covida, vendar se je po tem, ko ni uspela omejiti več izbruhov variante Delta, v veliki meri osredotočila na precepljenost kot izhod iz omejitev. Avstralija je od začetka pandemije sicer zabeležila 105.000 primerov in več kot 1.200 smrti. icon-expand