Merck pri FDA zaprosil za odobritev zdravila za covid-19

Merck je zaprosil za izredno odobritev zdravila za zdravljenje blagega do zmernega poteka covida-19 pri odraslih, ki jim grozi poslabšanje bolezni ali hospitalizacija. Iz podjetja so tudi sporočili, da aktivno sodelujejo z regulatornimi agencijami po vsem svetu, da bi v prihodnjih mesecih oddali vloge za nujno uporabo zdravila ali dovoljenje za promet.

Zdravilo je v kliničnih študijah pokazalo dobre rezultate, so v začetku meseca sporočili iz podjetij Merck in Ridgeback Biotherapeutics. Glede na začasne rezultate študije je bilo v roku 29 dni po okužbi hospitaliziranih 7,3 odstotka bolnikov, ki so prejeli molnupiravir, mrtvih ni bilo. V skupini, v kateri so prejeli placebo, je bilo hospitaliziranih ali je umrlo 14,1 odstotka bolnikov.

V tretjo fazo klinične študije so vključili 775 ljudi, ki so jim potrdili blažjo ali zmerno obliko covida-19.

V EU je izmed zdravil za uporabo pri covidu-19 že odobren remdesivir, se pa uporabljajo tudi nekatera druga, kot sta deksametazon in zdravila s protitelesi.