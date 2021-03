Merklova za strožje omejitve, koristna se ji zdi uvedba policijske ure

Kanclerka je v pogovoru za televizijo ARD jasno zavrnila vse načrtovane omilitve protikoronskih ukrepov in namesto tega močno pritisnila na zvezne dežele, da pritisnejo na nujno zavoro in uvedejo še strožje omejitve. Nakazala je, da bi lahko vajeti prevzele tudi zvezne oblasti, če se deželne ne bodo ustrezno odzvale.

"Zdaj moramo s skrajno resnostjo uresničiti dogovorjene ukrepe. In nekatere zvezne dežele to počnejo, druge pa še ne," je ugotovila. Če se to tudi tam ne bo zgodilo "v nekem doglednem času", bomo morali premisliti, kako bi se to lahko uredilo na zvezni ravni, je nadaljevala."To je moja zaprisega na položaju, to je moja dolžnost," je poudarila in dodala, da ne bo zgolj gledala, kako bo število okužb naraščalo proti 100.000 dnevno.

O vsem tem sicer še razmišlja in dokončne odločitve še ni sprejela, poleg tega pa bi za vse tovrstne odločitve potrebovala podporo obeh domov nemškega parlamenta. Glavno vodilo zaenkrat ostaja, da morajo zvezne in deželne oblasti delovati skupaj. "Eden brez drugega ne moremo ničesar skleniti," je dejala, a dodala tudi, da so po zakonu dolžni zajeziti epidemijo in tega zaenkrat ne počnejo.