Merklova prejela prvi odmerek AstraZenece

Merklova je cepivo prejela dva tedna po tem, ko je Nemčija priporočila, da se z AstraZeneco cepi le osebe, starejše od 60 let. "Vesela sem, da sem bila cepljena s prvim odmerkom AstraZenece. Zahvaljujem se vsem, ki sodelujejo pri kampanji cepljenja, in vsem, ki so se odločili, da se cepijo. Cepljenje je ključ za izhod iz pandemije," je v imenu 66-letnice na družbenih omrežjih zapisal njen tiskovni predstavnik.

Merkova je pred tem danes zagovarjala načrte za uvedbo policijske ure v regijah s slabšo epidemiološko sliko oziroma tam, kjer je število okužb na 100.000 prebivalcev višje od 100 tri dni zapored, navaja dpa. Načrtovana policijska ura od 21. do 5. ure zjutraj je sicer naletela na ostre kritike s strani opozicije."Situacija je zelo resna in kot tako jo moramo tudi jemati," pa je danes v parlamentu zatrjevala kanclerka in dodala, da policijska ura ni "čudežno zdravilo", a da ima lahko ob drugih protikoronskih ukrepih velik učinek. "Ustaviti moramo tretji val pandemije ... In da to dosežemo, moramo združiti moči federalnih in lokalnih oblasti," je v parlamentu pozivala k sprejetju zakona, ki bi omogočil "izredno zavoro" po vsej državi ob hitrem širjenju koronavirusa.

Včeraj se je cepila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Zelo sem vesela, da sem danes dobila svoj prvi odmerek cepiva proti covidu-19,"je sporočila ob tem.