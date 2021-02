'V začetku drugega vala nismo bili dovolj pazljivi ali pa dovolj hitri'

Bodo pa glede odpiranja vrtcev in šol odločale posamezne dežele, ne država. Dogovorili so se sicer, da jih bodo odpirali postopoma. Za več varnosti v učilnicah bodo poskrbeli hitri testi na novi koronavirus. Nemško ministrstvo za zdravje pa bo preverilo, ali bi lahko učitelje in vzgojitelje cepili prednostno.

Nemška kanclerka Angela Merkel se je v sredo skupaj s predsedniki vlad 16 nemških zveznih dežel dogovorila, da podaljšajo večino ukrepov za zajezitev novega koronavirusa do 7. marca. To pomeni, da bodo gostinski lokali in nenujne trgovine, muzeji in druge podobne ustanove ostali zaprti. Le frizerski saloni bi se lahko odprli že 1. marca.

"Niti en dan ne pozabim na to, kaj nujno potrebni ukrepi pomenijo za vsakega in slehernega državljana–začasne resne omejitve svobode, česar nismo v zvezni republiki še nikoli izkusili, hudo osebno breme, osamljenost, gospodarske skrbi, eksistenčne strahove. Tega ne bom nikoli pozabila,"je poudarila Merklova.

Iz gospodarstva in tudi opozicije se sicer krepijo pozivi k večjemu sproščanju ukrepov, saj da stopnja novih okužb od novega leta vztrajno pada. Vodja liberalcev (FDP) Christian Lindner je opozoril, da so ljudje pričakovali več od Merklove in ministrskih predsednikov dežel, glede na to, kakšne velike obremenitve ti omejevalni ukrepi predstavljajo za posameznike in podjetja. "Ta pričakovanja pa so se končala z razočaranjem, saj so mnogi ljudje pričakovali več kot priložnost za novo frizuro," je dejal Lindner.

Voditeljica skrajno desne Alternative za NemčijoAlice Weidel je dejala, da so vladni ukrepi za boj proti pandemiji "neustavni", saj da bodo trajali dlje od treh mesecev, kot je bilo sprva načrtovano. "Postranska škoda vaših metod zaklepanja in zapiranja dosega neizmerne razsežnosti," je dejala in opozorila, da je na tisoče podjetij in samostojnih podjetnikov na robu propada.

Vladni predstavniki in strokovnjaki na drugi strani opozarjajo, da številke, ki kažejo nove dnevne okužbe s koronavirusom, še vedno niso dovolj nizke za kakšno večje odpiranje družbe. Poleg tega nove variante koronavirusa povzročajo nove skrbi, še zlasti t. i. britanska različica, ki naj bi bila bolj nalezljiva in se hitro širi tudi v Nemčiji.

In Merklova se je danes v bundestagu odločno postavila v bran mnenju strokovnjakov. Opozorila je, da se več evropskih držav zaradi teh novih mutacij virusa že sooča z novim porastom okužb in velikim pritiskom na zdravstveni sistem.

V Nemčiji se glede sproščanja ukrepov odločajo na podlagi stopnje okuženosti na 100.000 prebivalcev v zadnjih sedmih dneh. Trenutno je ta številka pri 64,2, medtem ko je bila konec lanskega leta skoraj pri 200. Merklova pa se je s predsedniki deželnih vlad dogovorila, da se bodo sproščanja začela, ko bo ta stopnja okuženosti padla pod 35, navaja dpa.

V Nemčiji so sicer doslej potrdili več kot 2,3 milijona okužb z novim koronavirusom. Do četrtka so zabeležili tudi 63.635 smrti, navaja Inštitut Roberta Kocha.