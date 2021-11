MGRT poziva k opravljanju dela od doma v čim večji meri

Minister Zdravko Počivalšek je ob tem sporočil, da si slovenska družba ne more privoščiti vnovičnega strogega omejevanja ali zaustavljanja gospodarske dejavnosti. "Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da se v prihodnjih tednih izognemo novemu omejevanju dejavnosti in zapiranju družbe. Kot se je v preteklosti izkazalo, k temu v veliki meri pripomore opravljanje dela od doma, dosledno upoštevanje pogoja PCT in drugih samozaščitnih ravnanj."

Na MGRT so prepričani, da je zdravstveno krizo mogoče premagati in v čim večji meri zagotoviti normalno življenje in delo v državi.

V ponedeljek smo po podatkih NIJZ v Sloveniji potrdili 2482 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov znaša 39,5 odstotka. Številno aktivno okuženih se je sicer znižalo za 1293, po podatkih NIJZ je 37.095 okužb. Spomnimo, po raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje se največ prenosov okužb zgodi prav na delovnem mestu.