Milanović bi cepivo kupil 'tudi od čečenske mafije, če bi bilo dostopno'

"Če bi poslušali Bruselj, ne bi nikoli sprejeli zakona o konverziji švicarskih frankov, ki je banke pozval k odgovornosti in jih udaril po prstih,"je med četrtkovim pogovorom za hrvaško televizijo Nova TV ob prvem letu mandata izjavil Milanović in s tem spomnil tudi na odločitev vlade pod njegovim vodstvom glede tega vprašanja.

Na novinarsko vprašanje, ali je EU izigrala Hrvaško, potem ko se je izkazalo, da cepiva proti covidu-19 ni toliko, kot je bilo napovedano, je Milanović odgovoril, da so "izigrani vsi". Zagotovil pa je, da cepivo počasi prihaja in da bodo zdravniki kmalu iskali ljudi po cesti, da bi jih cepili. "Cepiva bo dovolj. V nekem idealnem trenutku, ko bo cepiva več kot ljudi, ki si želijo cepljenja, bo zgodbe konec," je dejal.

Izpostavil je sicer, da bi cepivo potrebovali takoj, dokler prihaja "evropsko cepivo"."Jaz bi ga na primer kupil od čečenske mafije, če bi bilo dostopno. Karikiram, to vam je najbrž jasno,"je dejal Milanović. Zanikal je, da bi šlo za "suverenistično" potezo, ter poudaril, da gre za temeljno dolžnost in lojalnost državnikov do državljanov.

Glede napovedi, da je Hrvaška pripravljena kupiti tudi rusko cepivo Sputnik V, je Milanović ocenil, da zadostne količine tega cepiva nimajo niti v Rusiji. Povedal je, da ga zanima, kakšna je verjetnost, da bi kdorkoli dobil cepivo iz Rusije, glede na to, da so cepili komaj nekaj več kot tri milijone svojih državljanov.

Na opazko novinarja, da je tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zastavila to vprašanje, je Milanović odgovoril, da je takšno vprašanje zastavil tudi njegov mlajši sin. "To pomeni, da zagotovo nimajo dovolj cepiva."Dodal je, da so zadeve v EU glede nabave cepiva "zaškripale", da pa za to ni odgovorna hrvaška vlada.

Povedal je, da ga zanima, koliko ruskega cepiva je sploh prišlo na Madžarsko. Ko je novinar povedal, da "simbolično", je dodal, da "ljudi ne morete cepiti simbolično, niti z Jamnico, temveč dejansko". Ocenil je, da so tudi hrvaški mediji nekritično povzeli neimenovane vire iz hrvaške vlade, ko so poročali o tem, da namerava Hrvaška kupiti več kot milijon odmerkov cepiva Sputnik V.