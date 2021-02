Milijon testov v Slovenijo predvidoma konec marca

Pol milijona hitrih testov, ki jih je država za potrebe množičnega testiranja prebivalstva v decembru kupila od podjetja Majbert Pharm, je pošlo. Čeprav so sprva na ministrstvu za zdravje napovedovali, da bodo še v decembru objavili razpis za nakup dodatnih milijon hitrih testov, pa naj bi bil objavljen v teh dneh. V torek so na ministrstvu pojasnili, da so razpis poslali v objavo na Portal javnih naročil, kjer pa sicer še ni bil objavljen.