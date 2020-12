Milijoni Američanov ostali brez nadomestila za brezposelnost

Medtem ko poteka politično preigravanje med predsednikom Donaldom Trumpom in domovoma ameriškega kongresa, so milijoni Američanov, ki so zaradi epidemije ostali brez dela, sedaj ostali tudi brez nadomestila za brezposelnost. Trump namreč ni želel podpisati 733 milijard vrednega drugega stimulacijskega zakona za pomoč gospodarstvu in posameznikom. Trump se ne strinja z višino pomoči posameznikom in zahteva, da se ta s 490 dvigne na 1630 evrov.

Oba domova ameriškega kongresa sta po več mesecih pogajanj potrdila predlog drugega stimulacijskega paketa, ki med drugim brezposelnim zagotavlja 245 evrov (300 dolarjev) podpore na teden, Američanom, ki zaslužijo manj kot 61.000 evrov (75.000 dolarjev) letno, pa namenja po 490 dolarjev enkratne pomoči. A Donald Trump je nato v torek zvečer, tik pred odhodom na praznovanje božiča na Florido, presenetil z izjavo, da s predlogom zakona ni zadovoljen. Odhajajoči predsednik med drugim zahteva, da se Američanom namesto po njegovem smešno nizkih 490 evrov razdeli po 1630 evrov (2000 dolarjev) enkratne pomoči. Vendar so njegov predlog zavrnili prav republikanci. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosije sporočila, da bodo v ponedeljek glasovali o Trumpovem predlogu. Brez podpisa predsednika pa bodo od četrtka številni tudi v nevarnosti, da izgubijo streho nad glavo, saj poteče zakon, ki prebivalcem zagotavlja zaščito pred deložacijo. Položaj pa še dodatno zapleta dejstvo, da je bil stimulacijski zakon združen z zakonom o zvezni porabi v višini 1,15 milijarde evrov (1,4 milijarde dolarjev), ki bi delovanje vlade omogočil do septembra. Brez Trumpovega podpisa bo vlada v četrtek opolnoči praktično prenehala delovati. PREBERI ŠE Trump ogroža potrditev drugega paketa pomoči in nadaljuje s pomilostitvami "Želim si zgolj, da bi naši veliki ljudje prejeli 1630 evrov, namesto borih 490, ki jih predvideva obstoječi zakon," je iz svojega letovišča na Floridi sporočil Trump. "Zapomnite si, kriva je Kitajska," je zapisal. Trumpa je novoizvoljeni predsednik Joe Bidenže pozval, naj vendarle podpiše zakon in desetim milijonom Američanov omogoči nujno finančno pomoč ter ameriški vladi nadaljevanje delovanja, sicer lahko sledijo "katastrofalne posledice". "Vsaka zamuda pomeni, da majhna podjetja ne bodo preživela temne zime, Američani pa bodo še kasneje dobili pomoč, ki si jo zaslužijo,"je še dejal Biden.