Mimo nacionalne strategije cepili 297 oseb v 6 zdravstvenih ustanovah

Poročali smo že, da je STA sredi januarja prejela anonimno pismo, v katerem je avtor opozarjal, da so na ljubljanski medicinski fakulteti s cepivom proti covidu-19 cepili tudi družinske člane nekaterih zdravnikov, mimo nacionalne strategije cepljenja. Kot je za 24UR pred dnevi dejal dekan medicinske fakultete dr. Igor Švab, je verjetno šlo za nekaj posameznikov, ki so izkoristili dejstvo, da je nekaj cepiva po cepljanju ostalo. Kako se je to organiziralo, pa Švab ne ve. Dekan je takrat zagotavljal, da na fakulteti na seznam cepljenja niso uvrščali nobenega svojca ali pa koga drugega, ki ne bi bil na prioritetnem seznamu. Sicer pa se mu cepljenje mimo vrste zdi etično nesprejemljivo.

Več sledi.