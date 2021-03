Šabeder pred letom dni razglasil epidemijo, naslednji dan odstopil

Pred letom dni je takratni minister za zdravje Aleš Šabeder razglasil epidemijo covida-19. Število okuženih se je v tednu po prvem potrjenem primeru okužbe povečalo na skoraj sto. Po prvem razglasu je epidemija trajala 80 dni, druga, ki je bila razglašena 19. oktobra lani, še traja. V zadnjem letu je bila tako v Sloveniji več kot 60 odstotkov časa razglašena epidemija, ki jo spremljajo omejitveni ukrepi.

Šabeder, ki se je dan zatem poslovil s položaja ministra za zdravje, je pred letom dni razglasil epidemijo, ob čemer so tudi aktivirali državni načrt za ukrepanje ob pojavu epidemije. Še isti dan se je zaprla državna meja z Italijo, kjer so bile razmere zaradi izbruha covida-19 najhujše. Odhajajoča vlada je takrat tudi sklenila, da se teden zatem zaprejo šole, srednje šole in fakultete ter da se odpovejo vse nenujne zdravstvene storitve v zdravstvu. V dneh zatem je zaradi epidemije ugasnilo javno življenje. S tem so pristojni želeli čim bolj zmanjšati stike med ljudmi ter preprečiti nadaljnje širjenje novega koronavirusa. Protikoronski ukrepi so v zadnjih 365 dneh pomembno predrugačili naš vsakdanjik. Mnogo stvari, ki so bile do pred enim letom samoumevne, naenkrat niso bile več dostopne. Ob strogih ukrepih in tudi zaradi strahu ob novem, nepoznanem virusu je Slovenija prvi epidemični val prestala razmeroma uspešno. Tako je epidemija po prvi razglasitvi trajala 80 dni, do 31. maja. Epidemija znova razglašena 19. oktobra 2020 Nato pa je bila epidemija ob vse večjem jesenskem epidemičnem valu znova razglašena 19. oktobra lani. Sprva za 30 dni, nato pa se je glede na močan epidemični val, ki traja še danes, večkrat podaljševala. Vlada je v sredo znova odločila za še 30-dnevno podaljšanje, ki bo veljalo od 18. marca.

icon-expand Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih že skoraj 200.000 okužb z novim koronavirusom. FOTO: Dreamstime

V jesensko-zimskem obdobju je pouk za osnovnošolce več kot tri mesece potekal na daljavo, srednješolci (razen zadnjega letnika) so se nedavno vrnili v šole. Več mesecev so bile zaprte nenujne trgovine in storitvene dejavnosti, še vedno so zaprti gostinski lokali in restavracije. Doslej je bilo v Sloveniji potrjenih že skoraj 200.000 okužb z novim koronavirusom, umrlo je skupaj 4192 covidnih bolnikov.

Rešitev: 60-odsotna precepljenost prebivalstva Rešitev, s katero bi se naše življenje vrnilo v kar se da normalne tirnice, strokovnjaki vidijo v vsaj 60-odstotni precepljenosti prebivalstva. V manj kot letu dni od pojava novega virusa je bilo registrirano prvo učinkovito cepivo proti covidu-19, do zdaj so bila v EU registrirana štiri cepiva, zadnje je zeleno luč Evropske agencije za zdravila dobilo v sredo. A kljub velikim vlaganjem EU v razvoj cepiv farmacevtska podjetja ne zagotavljajo evropskim državam toliko odmerkov, kot je bilo dogovorjeno ali pričakovano. V skladu s strategijo cepljenja imajo prednost starejši, pri katerih je tudi največja nevarnost za hujši potek bolezni, zaplete in smrt. Po tem, ko so cepili vse zainteresirane oskrbovance in zaposlene v domovih za starejše, kjer je covid-19 terjal največji smrtni davek, zdravstvene delavce in večinoma tudi že starejše od 80 let, je število hospitaliziranih covidnih bolnikov ter smrti začelo hitro padati, epidemija se je po več mesecih začela umirjati. A prihodnost je negotova. Čeprav se drugi epidemični val še ni iztekel, se napoveduje že tretji. Tudi v Sloveniji so prisotne vse tri nove, bolj nalezljive različice virusa, proti katerim so določena cepiva manj učinkovita. Pojavnost angleške različice pa zlasti v osrednji Sloveniji eksponentno raste.