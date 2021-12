Dve leti covida-19: od prvih opozoril o nenavadni pljučnici do pandemije

Zadnji dan leta 2019 je Kitajska Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) obvestila o več primerih bolezni, ki je podobna pljučnici in se je pojavila v 11-milijonskem mestu Vuhan. Kmalu zatem so ugotovili, da je izvor bolezni ena od ribjih tržnic v mestu, na katerih so prodajali tudi žive živali. Dognali pa so tudi, da bolezen povzroča nova vrsta koronavirusa – med koronaviruse sodi vse od prehladov do sarsa – in začasno so ga poimenovali 2019-nCoV, zdaj ga po vsem svetu poznamo kot SARS-CoV-2; bolezen, ki jo povzroča ta virus, pa kot covid-19.

Kitajske oblasti so 11. januarja 2020 sporočile, da je za posledicam okužbe z novim koronavirusom v Vuhanu umrl prvi človek. Takrat je bil virus v tem mestu že precej razširjen, kljub poznejšemu zaprtju Vuhana in pretrganju prometnih povezav pa se je okužba razširila tudi drugod po Kitajski in kmalu zatem po vsem svetu. Kitajske oblasti so pozneje priznale, da so se na virus odzvale prepočasi in da bi ga lahko ob strožjih ukrepih zajezili.

Odzivi na nov virus sprva medli, nato šok in panika

Tudi odzivi WHO in večine evropskih držav na nov virus so bili sprva precej medli. WHO se je odločila razglasiti pandemijo šele 11. marca in mnogi so bili pozneje zelo kritični do vloge te svetovne organizacije v pandemiji. Kritike – tudi iz zdravniških vrst – pa so takrat letele tudi na slovenski Nacionalni inštitut za javno zdravje in na nekatere predstavnike stroke, ki so mirili, da ni potrebe po paniki, na začetku pa so za preprečevanje prenosa virusa svetovali le splošne preventivne ukrepe, kot je higiena kašlja.

Na evropskih tleh so novi koronavirus prvič potrdili 24. januarja, in sicer pri dveh osebah, ki sta se v Francijo vrnili iz Kitajske. Primere okužb so kmalu potrdili tudi v drugih evropskih državah. Iz italijanskega Bergama so začeli v javnost prihajati pretresljivi prizori prenatrpanih bolnišnic, v katerih so ljudje množično umirali za covidno pljučnico in povezanimi zapleti. Zaradi številnih smrtnih žrtev v Bergamu so vojaška vozila trupla ponoči odvažala v druge kraje, saj v tamkajšnjem krematoriju niso mogli upepeliti vseh, prav tako ni bilo več prostora v mrtvašnicah.

V državah po svetu so nato ob spoznanju, kako razsežna je epidemija, začeli sprejemati stroge omejevalne ukrepe, kot je popolna ustavitev javnega življenja. V Italiji so lahko ljudje nekaj časa le izjemoma prestopili domači prag. Med državami pa se je vnel tudi boj za zaščitna sredstva, denimo za maske in razkužilo, ter za medicinske aparature, kot so ventilatorji za umetno predihavanje.