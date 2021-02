Minister Cigler Kralj pozitiven na testu za novi koronavirus

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je bil na današnjem testiranju za novi koronavirus pozitiven, so sporočili z ministrstva. Cigler Kralj in ožji sodelavci, ki so bili z njim v stiku, bodo skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje v samoizolaciji, so dodali.

Janez Cigler Kralj FOTO: Bobo Do zdaj so bili poleg ministra Ciglerja Kralja s koronavirusom okuženi tudi ministri Andrej Vizjak, Anže LogarinVasko Simoniti ter poslanci Matjaž Han, Danijel Krivec, Primož Siter, Soniboj Knežak, Gregor Židan, Tadeja Šuštar, Karmen FurmaninEva Irgl. Okužbo so med drugim potrdili tudi pri mariborskem županu Saši Arsenoviču, z novim koronavirusom je bil januarja okužen tudi direktor Sove Janez Stušek.