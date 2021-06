Poklukar: Torek bo zadnji dan epidemije, a boja s koronavirusom še zdaleč ni konec

O tem je v oddaji 24UR ZVEČER spregovoril minister za zdravje Janez Poklukar . Kot je povedal, je bila epidemija skladno s priporočili stroke oz. delovne skupine pred približno mesecem dni podaljšana za mesec dni. To obdobje se izteče s 15. junijem, torej v torek. " Glede na priporočila stroke in številke, ki jih dnevno spremljamo, praviloma te epidemije ne bomo podaljšali," je napovedal.

Smo še v epidemiji ali ne? Vlada je zasedala, strokovna skupina je predlagala ukinitev epidemije, čeprav smo po evropskem semaforju še v rdeči fazi. Za primerjavo – lani so bile razmere ob razglasitvi konca epidemije veliko boljše, število okužb pa znatno manjše. Zato bi morali zajezitveni ukrepi še vedno ostati. Kateri? In do kdaj bomo imeli epidemijo?

Vse več je tudi zahtev, da bi se odpravila omejitev 75-odstotne zasedenosti hotelov, a po besedah ministra strokovna skupina tega zaenkrat ne predlaga.

Glede digitalnega potrdila je Poklukar povedal, da iščejo načine, kako bi ljudem lahko olajšali dostop do njega. "Digitalno covid potrdilo je nekaj zelo priročnega za mlade generacije, ki uporabljamo mobilne aplikacije in opremo, za tiste najbolj ranljive starejše pa potrebujemo dodatne ukrepe. Poleg možnosti tiskanja tega na cepilnih centrih ali zavodih iščemo dodatne možnosti za tiskanje teh potrdil za starejše, za tiste, ki nimajo te opreme ali pa ne morejo pridobiti potrdila. V naslednjih dneh pričakujemo še dodatna mesta, kjer bo to mogoče – morda bodo to lekarne, morda vstopna točka NIJZ," je napovedal.

Cepiva je v Sloveniji te dni dovolj, je še zagotovil, zlasti zaradi donacije Madžarske. Imamo ga celo v takšnem obsegu, da bodo lahko imela vsa cepilna mesta dneve odprtih vrat, torej da se bodo Slovenci v cepilnih centrih lahko cepili, ne glede na to, ali so na cepljenje prijavljeni ali ne.

Glede vprašanja, kako zagotoviti, da bosta jesen in zima čim bolj normalni, pa minister opozarja, da je ključno, da se v čim večjem številu precepimo. Reprodukcijsko število, ki ta trenutek znaša 0,85, moramo spraviti pod 0,7, je opozoril in prebivalce pozval, naj zaupajo stroki ter pridejo na cepljenje.