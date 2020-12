Minister za kulturo pozitiven na novi koronavirus

Minister za kulturo Vasko Simoniti je bil na rutinskem testu pozitiven na koronavirus, so sporočili z ministrstva. Kot so pojasnili, za zdaj kaže blažje simptome covida-19. Njegovi ožji sodelavci so ravnali v skladu s priporočili in zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zdravstvene stroke, so še poudarili.

Minister za kulturo Vasko Simoniti. FOTO: Bobo Kulturni minister Vasko Simoniti je tretji minister slovenske vlade, ki so mu potrdili okužbo z novim koronavirusom. Poleg njega je bil na rutinskem testiranju po vrnitvi iz tujine 23. oktobra pozitiven tudi zunanji ministerAnže Logar, 4. novembra pa še minister za okolje in prostorAndrej Vizjak. Na testih so bili v preteklosti pozitivni tudi drugi politiki, zlasti poslanci. Tako so se poslanci državnega zbora že nekajkrat znašli v karanteni zaradi tveganih stikov. Na koronavirus so bili pozitivni Primož Siter(Levica),Tadeja Šuštar (NSi) in Gregor Židan (SD) ter poslanki SDS, Karmen Furman in Eva Irgl. Oktobra so okužbo potrdili tudi pri mariborskem županuSaši Arsenoviču.