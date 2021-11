Minister za zdravje: Do konca zime bo večina Nemcev 'cepljenih, ozdravljenih ali mrtvih'

Evropa ostaja v primežu kooronavirusa, številne države pa zato zaoostrujejo ukrepe. V Avstriji tako od danes dalje velja vsaj desetdnevno zaprtje javnega življenja, temu pa so vse bolj naklonjeni tudi v Nemčiji, kjer so v zadnjih 24 urah zabeležili 30.364 okužb, kar je precejšen porast v primerjavi s tednom dni prej, ko so poročali o 23.607 novih primerih. Umrlo je še 62 covidnih bolnikov, skupaj že 99.124, intenzivne enote v bolnišnicah se hitro polnijo.

Minister za zdravje Jens Spahn je ob vse slabših številkah opozoril, da bo do konca zime večina Nemcev "cepljenih, pozdravljenih ali mrtvih" in ob tem ljudi znova spodbudil, naj se brez oklevanja odločijo za cepljenje. Polno cepljenih je namreč le 68 odstotkov prebivalcev Nemčije, kar je po navedbah strokovnjakov premalo, da bi ohranili epidemijo pod nadzorom. V državi zato razpravljajo tudi o možnosti uvedbe obveznega cepljenja.

Nekatere nemške dežele so že konec preteklega tedna napovedale zaostrovanje ukrepov. Na Bavarskem nameravajo na najhuje prizadetih območjih uvesti zaprtje javnega življenja, širili bi tudi pogoj PC, torej preboleli ali cepljeni, za kulturne in športne prireditve pa bi uvedli pogoj PC plus, kar pomeni, da bodo morali udeleženci ob potrdilu o cepljenju ali prebolelem covidu-19 imeti tudi negativen test. Za necepljene bo v praksi po celi deželi veljalo zaprtje, močno jim bodo omejili tudi stike. Predlog deželne vlade bodo predvidoma v torek potrdili v deželnem parlamentu.

Podobne ukrepe so napovedali v Hessnu, medtem ko so na Saškem z današnjim dnem zaprli vse kulturne ustanove, bare, klube in diskoteke. Na območjih, kjer bo incidenca okužb na 100.000 prebivalcev v tednu dni višja od 1000, necepljeni brez utemeljenega razloga ne bodo smeli zapuščati domov med 22. in 6. uro. V Baden-Württembergu medtem necepljeni lahko zapuščajo domove le med 21. in 5. uro, v zvezni deželi Schleswig-Holstein pa se lahko športnih dejavnosti v notranjih prostorih udeležujejo le cepljeni in preboleli.