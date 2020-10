Ministrica Kustečeva: Gibanje je pomembno, ohranimo športno kondicijo

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) Simona Kustec je na današnji popoldanski novinarski konferenci vlade poudarila pomen športa v času koronakrize. Po njenih besedah je gibanje v tem času še posebej pomembno, zato naj ljudje vendarle vadijo. Na voljo so vaje za otroke in druge starostne skupine, med drugim jih je mogoče najti tudi na spletni strani ministrstva. "Ohranimo športno kondicijo," je pozvala.

Kakšna so pravila za izvedbo tekmovanja v vrhunskem športu?

Še naprej bo dovoljen tekmovalni vrhunski šport, treningi in tekme, a ne za vse registrirane športnike in na vseh ravneh tekmovalnih sistemov, je dejala ministrica. Le na tekmah najvišjega državnega razreda ter na mednarodni ravni je dovoljen športnikom olimpijskega razreda, teh je po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) 49, svetovnega (144), mednarodnega (366) in perspektivnega razreda (693) ter poklicnim športnikom. Slednjih je po razvidu ministrstva, pristojnega za šport, okrog 500.

Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Nedavna slovenska raziskava je sicer ugotovila povečanje debelosti in zmanjšanje gibalnih osnov pri mladostnikih, ki so se pojavile v zadnjem obdobju.

"Zavedamo se možnih težav, a pričakujemo, da bo tudi športna vzgoja v šolah nemoteno potekala tudi na daljavo, obenem pa je možna individualna ali družinska vadba. Veliko je bilo v teh mesecih posnetih spletnih športnih vadb znanih športnikov za državljane, tudi Zavod za šport Planica je na svoji spletni strani njim in staršem v pomoč predstavil sedem videoposnetkov za otroke različnih starostih skupin, ki so jih pripravili strokovnjaki," je pojasnila Kustečeva.

Kako dolgo še šolanje na daljavo in kaj se dogaja z Arnesom?

Šolanje ostaja na način, kot poteka trenutno, pravi ministrica za šolstvo. Sledijo šolske počitnice in proti koncu prihodnjega tedna bo jasno, kako naprej. Je pa pomembno, da se šolski proces ni ustavil, je dodala Kustečeva.

Kaj pa šole v naravi? "Ta trenutek je naša prva skrb ohranjati zdravje," je še enkrat ponovila ministrica Simona Kustec in dodala, da takšne dejavnosti po njenem v danih okoliščinah niso ključne in je potreben je razmislek, ali jih je v tem trenutku smiselno izvajati.

Komentirala je tudi težave s sistemom Arnes. Kot je dejala ministrica, so dobili zagotovilo, da je ta zdaj stabilen, težave pa odpravljene.