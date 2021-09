Ministrica Kustečeva po prebolelem covidu-19 znova v službi

Pristojni sicer poudarjajo, da so cepiva proti covidu-19 učinkovita proti okužbi z novim koronavirusom, niso pa 100-odstotno učinkovita, zato se lahko potencialno okuži tudi polno cepljeni. So pa cepiva zelo učinkovita proti hujšemu poteku covida-19, ki terja bolnišnično obravnavo.

Kustečevi se sicer obeta interpelacija. V LMŠ, SAB, SD in Levici so jo napovedali že pred nekaj tedni, a so nato sklenili, da je ne bodo vložili, dokler se ministrica ne pozdravi oziroma se vrne v službo.