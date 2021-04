Vprašanja o izvedbi mature ostajajo brez odgovorov: 'Lani so se rešila kar sama od sebe'

Da se matura nezadržno bliža, je na današnji novinarski konferenci vlade izpostavila tudi sama. Šolska ministrica Simona Kustec, namreč. "Kot veste, takoj po 1. maju že sledi prvi del mature, to je pisanje eseja v maternem jeziku," je dejala. Kljub temu pa mnogo vprašanj o izvedbi mature za zdaj še ostaja brez odgovorov.

Pri iskanju odgovorov, kako bo potekala matura za tiste dijake, ki bi jim bila ravno v času pisanja mature odrejena karantena, so nas na pristojnih institucijah pošiljali od Poncija do Pilata. Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki ga vodi Kustečeva, so nas preusmerili na Državni izpitni center (RIS), tam pa pravijo, da čakajo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). "Poslali smo jim svoje predloge," so nam povedali na RIS. Na vprašanje, kakšni so ti predlogi, so skopo odgovorili le, da o tem ne morejo govoriti, češ da bi bile to samo "manipulacije v javnosti".

Ko smo se še enkrat obrnili na MIZŠ, pa – da tega ne morejo komentirati. "Maturitetni organi in MIZŠ so na NIJZ in pristojne za reševanje epidemioloških razmer v državi naslovili predloge in pobude za izvedbo mature za kandidate, če bodo pred izvajanjem maturitetnih izpitov napoteni v karanteno. Šole, kandidate in javnost bomo o končnih rešitvah obvestili, ko bodo znane odločitve," so povedali.