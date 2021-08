Ministrica Simona Kustec pozitivna na koronavirus

"Covid-19 ne izbira," je po prejemu pozitivnega izvida testa zapisala Kustečeva. Sporočila je še, da vse aktivnosti za varen začetek šole nemoteno tečejo dalje. "Vse dobro," je pripisala in dodala "Gremo v šolo".

Covid-19 prebolelo že več ministrov

S koronavirusom so se sicer okužili tudi nekateri drugi politiki. Med njimi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, okoljski minister Andrej Vizjak, zunanji minister Anže Logar in minister za javno upravo Boštjan Koritnik.