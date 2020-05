Ministrica učencem: Z učitelji in starši ste postali največji zmagovalci

Kot je sporočila, nam je narava pokazala, da ima tako prvo kot zadnjo besedo. "Toda, z velikim spoštovanjem, vestnim, odgovornim vedenjem ter predanim trudom in učenjem ste naši ljubi naravi sporočili, da se ne želite ustaviti. Da tega ne morete, nočete storiti, saj je še ves svet, celo življenje pred vami! Da veste, da se morate učiti naprej, in da tudi veste, kako to izvesti! Da vam en nadležni virus pač ne sme pokvariti vseh vaših načrtov. In to v teh nenavadnih časih dokazujete vsak dan, vsak teden, že dva meseca. Dokazujete svojim učiteljem, nam staršem – dokazujete vsem, celi družbi. Nam, 'ta starim', odpirate vrata v nove svetove, v vaš jutrišnji dan, ki ga poznate in obvladate bolje od večine nas."

Mlajši so starejšim po njenih besedah zdaj pomagali razumeti, kako in zakaj so res pomembni tudi računalniki, pametni telefoni, svetovni splet. "Mi smo bili namreč vse do pred kratkim prepričani, da jih znate uporabljati samo za igrice in neumnosti. Kakšna napaka! Brez posebnih besednih razlag nam zdaj dokazujete, da vam prav te komunikacijske zmogljivosti pomagajo, da se lahko učite naprej, in potrdimo lahko, da so v tem času nujni pripomoček ter da se vaš svet ne bo in ne more ustaviti. Svet, v katerem vas čaka še toliko lepega in dobrega – vaši prijatelji, skupna druženja, prve ljubezni, veliki podvigi!"