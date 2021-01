Ministrica: Na izobraževanje na daljavo smo šli absolutno prezgodaj

V razredu bodo tako njega kot druge učence pričakale drugačne učiteljice, kot so jih bili vajeni. Z masko in vizirjem na obrazu. In po besedah Gajškove, bo to - sploh, ker ti otroci večinoma ne govorijo in se sporazumevajo s kretnjami, obrazno mimiko - precejšen zalogaj.

V oddaji Svet na Kanalu A so ob tem gostili ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec. V osnovni šoli s prilagojenim programom v Murski Soboti jutri pouka v učilnicah ne bo, ker je bilo na hitrih testih kar nekaj zaposlenih pozitivnih oziroma mejnih. Kakšen je torej odstotek pozitivnih učiteljev? "Postopno in varno odpiranje šol in vrtcev je dokaz tega, kar nas še čaka zdaj na poti. To testiranje je pokazalo tisto prvo, pomembno informacijo zakaj je potrebno - da bodo v resnici samo zdravi učitelji stopili v prostore šole. Po informacijah, ki jih imam ta hip, je bilo narejenih kar nekaj testov. Do današnjega dne se je testiralo 86 odstotkov vseh zaposlenih v šolah in je bilo kar nekaj odstotkov tudi pozitivnih testov. To pravzaprav sporoča še eno dodatno točko oziroma informacijo o zanesljivosti tega, da ko se bodo šolska vrata odprla, bodo notri samo zdravi učitelji in učiteljice. Kakšen bo ta odstotek na koncu, ne vemo, ampak tukaj je že vsak posameznik pomemben - da ga s tem testiranjem identificiramo in da na ta način dajemo tudi zaupanja vredno informacijo staršem, da ko pripeljejo otroka v šolo, da je to v resnici varen prostor," je dejala ministrica.



Morda bo kdo ob tem rekel, en dan ni nič, pa vendarle: danes testi, jutri še enkrat testi, da se potrdi ali ovrže ta hitri test, namesto da bi bili otroci v šolskih klopeh: več kot 70 dni so že doma. Pa niso mogli testiranja organizirati v nedeljo? Šolska ministrica odgovarja, da prvenstveno zaradi tega, ker je zdravstvena stroka rekla, da je pomembno, da so ti testi čim bolj 'sveži'. "Kar pomeni, da če šole odpiramo, to pomeni danes. Še bolj idealno bi bilo, če bi imeli kapacitete, da bi še lahko testirali jutri - na primer eno uro pred odprtjem šol. Ta trenutek pa je bilo to najbolj optimalno izvesti tako. Kot verjetno veste, se je tudi pokazalo, da moramo tudi na tem protokolu testiranja v sodelovanju z ministrstvom za zdravje določene stvari še bolj optimizirati. Ker naslednji teden, če bo vse po sreči in po željah, ko bomo začeli spuščati nazaj v šole tudi prvo triado učenk in učencev ter vrtčevske otroke, bo pa res to velik zalogaj - 30.000 testov narediti, preden bomo lahko vrata zanesljivo in varno odprli."

V zadnjem nastopu na vladni novinarski konferenci je Kustečeva dejala, da je sama nase najbolj jezna. Kar nekaj staršev je sicer precej bolj jeznih kot ona: delodajalci jih čakajo več kot 70 dni, družinsko življenje zaradi šolanja od doma, ko gre en starš popoldan v službo, da lahko dopoldan sedi z otrokom, drugi dela dopoldan, trpi, da ne govorimo o kakovosti tega šolanja ... Javnost pa nima ravno občutka, da bi se ministrica vsak dan znova borila za čimprejšnje vračanje v šolske klopi.

Šolska ministrica pravi, da je to jeza, ki pa je hkrati nemoč. "Veste, da če ne bi imeli virusa, ki stvar narave in njene 'odločitve', potem se nihče ne bi šolal na daljavo, ampak bi bili vsi varno v šolskih prostorih," odgovarja. Kot dodaja, pa je za šolanje od doma že toliko časa, več razlogov. "Ko sem govorila o jezi, je bilo to povezano tudi s samim dejstvom, da sama osebno ocenjujem, da smo na izobraževanje na daljavo šli absolutno prezgodaj. Razumem, zakaj smo to morali narediti: ker smo takrat pravzaprav morali zagotoviti zdravstvenemu sistemu, da je lahko 'oddelal' tisto svoje temeljno poslanstvo. To kar vam želim povedati je tako: ves čas smo pri ponovnem odpiranju, zagonu šol v stalnih dilemah. Ves čas se sprašujemo, kako je zdaj prav, narobe, kako bomo naredili najbolj pravično. Večina staršev, vključno z mano kot mamo in tudi kot ministrico, je na stališču, da je treba otroke čim hitreje, varno in trajno spraviti nazaj v šole in vrtce. Je pa tudi velika skupina staršev, tudi učiteljev, ki pa jih je strah in so zdaj v stiski, ker se bojijo za svoje zdravje, za zdravje svojih bližnjih in tudi te moramo upoštevati." Kot pravi, je treba poiskati torej tiste pogoje, ko bomo lahko vsem skupaj rekli: Varno je, lahko se vrnete. "In to varnost nam je zdaj prinesla prav ta možnost hitrega testiranja, ki že kaže prve pozitivne rezultate s vračajem otrok s posebnimi potrebami."