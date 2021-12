Preobrat: spremenjen najvišji znesek za povračilo hitrih testov začne veljati čez en mesec

V lekarniški zbornici so poudarili, da si lekarne prizadevajo, da bi vsi upravičenci lahko prejeli hitre teste za samotestiranje, a pomanjkanje prestavlja velik problem, ki zahteva veliko vloženega dela in truda. "Sprememba čez noč ni bila izvedljiva, zato smo ministrstvo takoj pozvali, da uveljavitev zamakni, kar bodo tudi naredili," so sporočili z zbornice.

Danes so z ministrstva sporočili, da bo izdan nov sklep, po katerem bo prehodno obdobje trajalo mesec dni. Po preteku slednjega bodo lekarne upravičene do nižjega povračila stroška hitrih antigenskih testov, ki bo po novem znašalo 2,1 evra na posamezen test. Do povračila stroškov so lekarne upravičene ob izdaji hitrih testov za samotestiranje učencem, dijakom in študentom, ki so za slednje brezplačni.

Vlada je pred tem 5. novembra ceno storitve hitrega testiranja omejila na sedem evrov, ceno testov za samotestiranje pa na 2,5 evra na test brez DDV.