Ministrstvo bo ravnateljem šol podalo informacije o začetku novega šolskega leta

Z ministrstva za izobraževanje so sporočili, da glede na lansko leto v novem šolskem letu ne bo večjih sistemskih sprememb. Novost je pogoj PCT, ki je nujen za varno vstopanje v šolski prostor. "Uvajali bomo ukrepe, ki so smiselni in izvedljivi, " so zapisali.

Zadnji dve šolski leti sta bili precej drugačni od prejšnjih, saj ju je močno zaznamovala epidemija covida-19. Lani se je šolsko leto sicer začelo "normalno", v šolskih klopeh, a se je zaradi hitrega naraščanja števila okužb pouk kmalu preselil na daljavo.

Da se to letos ne bi zgodilo, sta ministrica za izobraževanje Simona Kustec in minister za zdravje Janez Poklukar minuli teden pozvala učence in dijake, da se cepijo. "Obema je ena izmed ključnih prioritet to, da šole ostanejo odprte in varne. Skupen nama je cilj, da vam vsem omogočiva čim bolj normalen potek šolskega leta," sta zapisala.

Da je cepljenje najboljši način za omejevanje epidemije, a naj bo prostovoljna izbira posameznika, menijo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz). Glede testiranja zaposlenih so prepričani, da bi morali toliko zaupati učiteljstvu, da bi se lahko učitelji podobno kot dijaki samotestirali doma. Obvezna testiranja bo sicer od 23. avgusta plačal delodajalec, pri čemer se v sindikatu pridružujejo pozivom šol, naj sredstva zagotovi država.