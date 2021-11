Preobrat: pogoj PCT za dostavo hrane ni (več) potreben

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v času eksplozije okužb pristojna za preverjanje pogoja PCT v restavracijah in lokalih. V začetku tedna so nekaterim restavracijam izdajali ustne opomine, da morajo pri svojih dostavljavcih, ali pa tudi pogodbenikih, preverjati spoštovanje pogoja PCT. To je številne spravilo v nelagoden položaj, saj je bila sprememba stvar interpretacije člena v odloku, ki je predvidel spoštovanje tega pogoja za (skoraj) vsako storitev. Dostavljavci so tako morali na vrat na nos opozarjati vse prejemnike hrane za PCT-pogoj, zmeda pa je nastajala, ker je bila v preteklosti dostava vedno izjema pri omejitvah.

Na naše vprašanje, če bodo izvajali inšpekcije pri dostavljavcih, pa so nas obvestili: "Glede na prejeto pojasnilo Ministrstva za zdravje, preverjanje PCT dokazil pri potrošnikih, v primeru prejema jedi in pijač na domu ni potrebno. Takšna storitev je izjema v skladu s petim odstavkom 3. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21). Temu ustrezno bo tudi UVHVVR izvajala nadzor pri omenjenih zavezancih."

Ta intepretacija, če upoštevamo 3. člen odloka, spada v kategorijo nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami.

Pozivi za odpravo PCT pri dostavi

Gostinci so dlje časa opozarjali na velik upad prometa zaradi pogoja PCT, po uvedbi strožjih ukrepov v tem tednu pa je gostov še manj. Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je zato pozvala vlado, naj panogi zagotovi ukrepe pomoči in obenem odpravi nekatere nesmiselne ukrepe, kot je izpolnjevanje pogoja PCT pri dostavi in prevzemu hrane.

Kot menijo, je tveganje za prenos okužbe ob dostavi in prevzemu hrane minimalno oziroma ga sploh ni, sploh če se upoštevajo vsi zaščitni ukrepi (maska, razdalja). "Ob že tako velikem upadu prometa, ki ga beležijo gostinci, je odprava pogoja PCT za dostavo in osebni prevzem nujna, če želimo vsaj malo ublažiti izpad prometa v gostinskih lokalih," poudarja Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS.