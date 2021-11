Ministrstvo izvajalcem: Vse, ki prihajajo iz držav južne Afrike, testirajte s testi PCR

Prav tako je ministrstvo izvajalcem naročilo, naj vse njihove vzorce posebej označijo, da bo razvidno, da gre za vzorce oseb, ki prihajajo iz držav Južne Afrike, saj obstaja večje tveganje, da imajo le-te novo različico koronavirusa omikron.

Nova različica, ki so jo odkrili v južni Afriki, se hitro širi tudi v Evropi. Države članice EU so tako omejile potovanja iz sedmih držav južne Afrike in sicer iz Bocvane, Esvatinija, Lesota, Mozambika, Namibije, Južne Afrike in Zimbabveja.